شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواصل الصمود ويتقدم 1 / 0 أمام كينيا بعد 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مرت 60 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر وكينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون والتى تقام على ستاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبى، بتقدم الفراعنة بهدف نظيف سجله محمد مجدى أفشة فى الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.

شهدت بداية المباراة حماسا من الفريقين، ونجح محمد مجدى أفشة فى التقدم للفراعنة من تصويبة صاروخية سكنت شباك أصحاب الأرض، وبعد الهدف حاول المنتخب الكينى التعويض عن طريق مهاجمه أولونجو ولكن محمد الشناوى ينقذ مرماه.

وواصل لاعبو منتخب كينيا الضغط على الفراعنة بعد الهدف ونجح محمود الونش فى التعامل مع مهاجمى كينيا لتخفيف الضغط على مرمى الشناوى، وكاد أولونجو يدرك التعادل فى الدقيقة 14 إلا أن الكرة تخرج من قدمه خارج الملعب.

وطالب لاعبو منتخب مصر الحكم الجنوب افريقى بركلة جزاء فى الدقيقة 18 بعد تدخل قوى ضد محمود تريزيجيه لكن الحكم يتغاضى عن اتخاذ القرار.

وتصدى محمد الشناوى لتسديدة خطيرة من لاعب كينيا فى الدقيقة 25 ليحافظ على نظافة شباكه، وسط الضغط القوى للاعبى كينيا بحثا عن التعديل والتعويض.

وفى الدقيقة 30 كاد الونش يسجل بالخطأ في مرمى المنتخب المصري لكن رأسيته مرت لركلة ركنية تصدى لها الشناوي وحولها لركلة ركنية جديدة مرت دون خطورة، وألغى الحكم الجنوب إفريقي هدفا لصالح كينيا فى الدقيقة 40 بداعى لمسة اليد على مهاجم الفريق مسعود جمعة قبل أن يصل لمرمى الشناوى، ويهدد أولونجو مرمى الشناوى مجددا لكن دون هز الشباك المصرية لينتهى الشوط الأول بتقدم مصر بهدف نظيف. ومع بداية الشوط الثانى، تحسن أداء منتخب مصر ونجح مصطفى محمد فى تهديد مرمى كينيا إلا أن الحارس ينقذ مرماه بذكاء، كما هدد افشة مرمى كينيا مجددا بتسديدة قوية لكنها مرت خارج الملعب. بينما سدد أولونجو كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها محمد الشناوي ببراعة ولكنها عادت لميشيل أولونجو مجدداً الذي سددها مرة ثانية ولكن في الشباك من الخارج.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من محمد الشناوي لحراسة المرمي -أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- محمد هاني - أحمد أيمن منصور- طارق حامد- حمدي فتحي - محمد مجدي "افشه" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " مصطفى محمد.

ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش " محمد النني - علي جبر - عمر جابر - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- محمد شريف- عمرو السولية- محمد فاروق - ياسر إبراهيم - عبدالله جمعه.

وخرج أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي من قائمة مباراة كينيا بسبب عدم إكتمال شفائه من خشونة الركبة، بالإضافة إلى محمد بسام و عامر عامر وإ سلام عيسى و أحمد ياسر ريان.