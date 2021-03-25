شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يتقدم بالهدف الأول للمنتخب في شباك كينيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد مجدى قفشة لاعب منتخب مصر الهدف الأول لفريقه في شباك كينيا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقن بالعاصمة نيروبي ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويعتلى منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر، فيما يحل منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب توجو رابعًا بنقطة واحدة.

لم يخسر المنتخب المصرى فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، فبعد أن خاض 4 مباريات فاز فى اثنتين وتعادل مثلهما، ليتواجد على رأس المجموعة بالتساوى مع جزر القمر برصيد 8 نقاط.

أما المنتخب الكينى فيحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، ويحتاج للفوز على مصر وتوجو في مباراتيه الأخيرتين، وانتظار نتائج المنافسين لتحقيق أمل التأهل لكأس أمم أفريقيا 2021.