شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يظهر مع الفراعنة بعد غياب 628 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، من جديد فى صفوف الفراعنة فى مباراة كينيا فى الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية، ويليها مواجهة جزر القمر والمقرر لها يوم 29 من الشهر الجارى. بعد فترة طويلة من الغياب .

ويعود محمد صلاح للظهور فى صفوف الفراعنة بعد غياب دام سنة و8 أشهر و أسبوعين و5 أيام، أى قرابة الـ 628 يوما ، حيث كانت آخر مشاركة لصلاح فى مباراة جنوب إفريقيا ببطولة الأمم الإفريقية والتى انتهت بهزيمة الفراعهنة بهدف نظيف .

وكان آخر هدف أحرزه محمد صلاح مع المنتخب أمام أوغندا ببطولة الأمم الإفريقية والتى أقيمت 30 يونيو من عام 2019، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين أحرز صلاح هدفا منها.

وضم تشكيل المنتخب محمد الشناوي لحراسة المرمي -أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- محمد هاني - أحمد أيمن منصور- طارق حامد- حمدي فتحي - محمد مجدي "افشه" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " مصطفي محمد

ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش " محمد النني - علي جبر - عمر جابر - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- محمد شريف- عمرو السولية- محمد فاروق - ياسر إبراهيم - عبدالله جمعه

وكان عام 2020 شهد غياب صلاح عن معسكرات الفراعنة وذلك المباريات إما بسبب الإصابة أو بسبب كورونا، حيث حضر محمد صلاح إلى معسكر المنتخب قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر، بالجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، لكن الإصابة منعته من المشاركة، حيث اكتفى بمصافحة زملائه وحسام البدري المدير الفنى.