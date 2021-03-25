شكرا لقرائتكم خبر عن "فيفا" يخطر الزمالك بتأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة في صفقة شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي "فيفا"، يُفيد بتأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة البرتغالي في صفقة انتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا" للفريق.

وكان الاتحاد الدولي "الفيفا"، قد ألزم الزمالك بسداد قيمة مستحقات سبورتنج لشبونة في صفقة انتقال شيكابالا للفريق.

وأرسلت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك خطابًا لـ"فيفا" تخطرهم خلالها بعدم أحقية سبورتنج لشبونة الحصول على مستحقاته المالية، لنظر القضية حاليا بالمحكمة الرياضية.

وعقدت المحكمة الرياضية جلسة استماع بين مسؤولي الزمالك وسبورتنج لشبونة على أن تصدر قرارها الأخير خلال شهور قليلة.

وأقر "فيفا" في خطابه الأخير تأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة لحين فصل المحكمة الرياضية في القضية.