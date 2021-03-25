شكرا لقرائتكم خبر عن كينيا تمنح "أفشة" تسجيل أسرع هدف للفراعنة منذ 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد مجدى أفشة لاعب المنتخب الوطنى الهدف الأسرع للفراعنة منذ 6 سنوات في شباك كينيا بالدقيقة الثانية من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقن بالعاصمة نيروبي ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية

ويعد هدف أفشة الأسرع للفراعنة في أي مباراة منذ هدف باسم مرسي بشباك منتخب تشاد في الدقيقة الثانية أيضا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية بشهر سبتمبر 2015.

لم يخسر المنتخب المصرى فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، فبعد أن خاض 4 مباريات فاز فى اثنتين وتعادل مثلهما، ليتواجد على رأس المجموعة بالتساوى مع جزر القمر برصيد 8 نقاط.

أما وبهذه النتيجة يحتل منتخب مصر قمة المجموعة برصيد 11 نقطة حال انتهاء اللقاء بفوز الفارعنة ومن بعده جزر القمر في المركز الثانى برصيد 9 نقاط الذى ضمن الصعود و المنتخب الكينى يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، ويحتاج للفوز على مصر وتوجو في مباراتيه الأخيرتين، وانتظار نتائج المنافسين لتحقيق أمل التأهل لكأس أمم أفريقيا 2021.