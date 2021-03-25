شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يهزم بلدية المحلة ويحافظ على صدارة المجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق فاركو تصدره للمجموعة الثالثة من دورى القسم الثانى عقب الفوز الكبير الذى حققه على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في مباراة شهدت ندية كبيرة فهي مباراة قمة بين الفريقين حسمها فاركو ليواصل فرصته في الصعود لدورى الأضواء والشهرة .

وجاءت باقي النتائج بفوز كبير للأوليمبي خارج ملعبه على حساب بني عبيد بثلاثية دون مقابل في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر للمجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني وحسم التعادل السلبي موقعة بيلا مع كفر الشيخ .

وحقق فريق الرجاء فوزا غاليا على حساب نظيرة فريق المنصورة بهدفين مقابل هدف ، وتمكن الجزيرة المطروحي من تخطي عقبة مالية كفر الزيات بفوز مثير بهدفين مقابل هدف، وخسر أبوقير على ملعبه من نظيرة فريق دمنهور بهدف دون مقابل .

وبذلك يحتل فاركو الصدارة برصيد 39 نقطة بلية الحرس 37 ثم البلدية 34 يليهم الأوليمبي 30 نقطة ثم ابو قير 27 نقطة .