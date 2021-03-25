شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتقدم على كينيا بهدف أفشة بعد 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر وكينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون والتى تقام على ستاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبى، ويتقدم الفراعنة بهدف نظيف سجله محمد مجدى أفشة فى الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.

شهدت بداية المباراة حماسا من الفريقين، ونجح محمد مجدى افشة فى التقدم للفراعنة من تصويبة صاروخية سكنت شباك أصحاب الأرض، وبعد الهدف حاول المنتخب الكينى التعويض عن طريق مهاجمه أولونجو ولكن محمد الشناوى ينقذ مرماه.

وواصل لاعبو منتخب كينيا الضغط على الفراعنة بعد الهدف ونجح محمود الونش فى التعامل مع مهاجمى كينيا لتخفيف الضغط على مرمى الشناوى.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كل من محمد الشناوي لحراسة المرمي -أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- محمد هاني - أحمد أيمن منصور- طارق حامد- حمدي فتحي - محمد مجدي "افشه" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " مصطفي محمد

ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش " محمد النني - علي جبر - عمر جابر - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- محمد شريف- عمرو السولية- محمد فاروق - ياسر إبراهيم - عبدالله جمعه.

وخرج أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي من قائمة مباراة كينيا بسبب عدم إكتمال شفائه من خشونة الركبة، بالإضافة إلى محمد بسام و عامر عامر وإ سلام عيسى و أحمد ياسر ريان.