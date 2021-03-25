الزمالك يواصل انتصاراته ويفوز على الأوليمبي بدوري اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد علام:

واصل الزمالك انتصاراته في دوري المحترفين لكرة اليد بعد الفوز على الأوليمبي بنتيجة 39-31، ضمن مباريات الجولة التاسعة من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الزمالك بنتيجة 20-12.

وواصل فريق الزمالك تفوقه وسيطرته على المباراة في الشوط الثاني، ليحسم اللقاء لصالحه بفارق 8 أهداف.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة الـ28 في صدارة المسابقة، بينما أصبح رصيد الأوليمبي 17.5 نقطة.

وتنص لوائح المسابقة بالاتحاد المصري لكرة اليد على منح الفريق الفائز ثلاث نقاط، بينما يحصل الخاسر على نقطتين، وفي حالة التعادل يحصل الفريقين على نقطتين لكلا منهما.