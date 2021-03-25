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حجازي يرتدي شارة القيادة لمنتخب مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

ارتدي أحمد حجازي مدافع المنتخب المصري شارة القيادة الخاصة بالفريق أمام كينيا خلال المباراة التي تقام ضمن الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا التي ستقام بالكاميرون.

وأعلن حسام البدري عن تشكيل المنتخب المصري والذي شهد غياب صاحب المركز الأول في ترتيب قادة المنتخب بين العناصر المستدعاة وهو عمرو السولية عن التشكيل الأساسي.

وبحسب ترتيب قادة المنتخب حصل أحمد حجازي على شارة القائد في المباراة، ويأتي بعده في الترتيب من بين لاعبي التشكيل الأساسي محمد صلاح.

ويلعب المنتخب المصري المباراة الأخيرة في تصفيات كأس أمم إفريقيا الإثنين المقبل بمصر أمام جزر القمر، بعدما ضمن الأخير التأهل إلى النهائيات لأول مرة في تاريخه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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