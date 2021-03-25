تأهل بلا أداء.. مصر إلى كأس الأمم الأفريقية بالتعادل مع كينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

تأهل المنتخب المصري إلى كأس الأمم الأفريقية بالتعادل أمام كينيا بهدف لكل فريق ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السابعة بتصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون يناير 2022.

تقدم المنتخب المصري في الدقيقة الثانية عن طريق محمد مجدي أفشة، فيما تعادل منتخب كينيا عن طريق عبدالله حسن في الدقيقة 65.

ورفع المنتخب المصري رصيده لـ9 نقاط، في صدارة المجموعة، نفس رصيد جزر القمر، ولكن فارق الأهداف في صالح الفراعنة.

فيما ودع منتخب كينيا التصفيات بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط، وتوجو في ذيل المجموعة بنقطتين.

ويلتقي المنتخب المصري أمام جزر القمر يوم الإثنين المقبل، بالقاهرة، في الجولة الأخيرة بالمجموعة، والتي تحسم متصدر المجموعة.

التشكيل:

وبدأ حسام البدري المدير الفني للمنتخب بالتشكيل التالي: محمد الشناوي، ومحمد هاني، ومحمود حمدي الونش، وأحمد حجازي، وأحمد أيمن منصور، وطارق حامد، وحمدي فتحي، ومحمد صلاح، ومحمد مجدي أفشة، ومحمود حسن تريزيجية، ومصطفى محمد.

وتعد تلك المباراة الأولى لمحمد صلاح ضمن صفوف المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري، بعدما تغيب النجم المصري عن 6 مباريات خاضها البدري مع الفراعنة منذ توليه المسؤولية، بينهم 4 مباريات رسمية، ومباراتان وديتان.

تفاصيل المباراة:

في الدقيقة الثانية تقدم المنتخب المصري مبكرًا بعد كرة عرضية من محمد هاني، مررها مصطفى محمد بين قدميه، لتصل لأفشة الذي استلم الكرة على حدود منطقة الـ6 ياردات، ليسدد في الشباك، مسجلا التقدم للمنتخب المصري.

وفي الدقيقة الثامنة جاءت أول فرصة خطيرة لكينيا عن طريق أولونجا، ولكن سدد ضعيفة تصدى لها الشناوي.

وفي الدقيقة 14، نفذ المنتخب الكيني كرة عرضية خطيرة، حولها أولونجا ولكن مرت بجوار القائم بقليل في فرصة خطيرة جديدة لأصحاب الأرض.

واصل منتخب كينيا ضغطه وسط تراجع مع نجوم الفراعنة.

وظهر تريزيجية في الدقيقة 18، ليتخطى الدفاع، قبل أن يسقطه مداخل كينيا داخل منطقة الجزاء، ولكنه لم يحتسبها الحكم وأمر بلعب ركنية.

وألغى الحكم هدفا لكينيا عن طريق اللاعب جوما بعد لمس الكرة بيده قبل أن يسجلها في الشباك، ليستمر تقدم المنتخب المصري.

استمر ضغط وسيطرة المنتخب الكيني، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، تصدى الشناوي لكرة خطيرة لمهاجم كينيا، قبل أن يمرر صلاح بينية رائعة لمصطفى محمد في الدقيقة 50، أنقذها الحارس لترتد لأفشة الذي مررها لصلاح ولكن تصويبته مرت فوق العارضة.

سقط الشناوي، ثم سقط حمدي فتحي للإصابة، ولكن أكملا المباراة بشكل طبيعي.

وكاد عبدالله حسن لاعب كينيا أن يسجل التعادل برأسية رائعة مرت أعلى العارضة.

وأجرى البدري تبديلين بنزول محمد شريف بدلا من تريزيجية، وعمرو السولية بدلا من طارق حامد، ليحصل السولية على الشارة.

وسجل عبدالله حسن لاعب كينيا التعادل في الدقيقة 65، بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء.

أجرى بعدها مدرب كينيا تبديل بنزول كليف لاعب زد اف سي، بدلا من عبدالله حسن.

أصيب بعدها حمدي فتحي ليخرج ويحل عمر جابر بدلا منه في ثالث تبديلات المنتخب.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لمدافع كينيا "أومورا" بعد ضرب مصطفى محمد دون كرة.

وقبل النهاية بدقيقتين أجرى البدري آخر تبديلين بنزول حسام حسن، ومحمد فاروق، بدلا من محمد مجدي أفشة ومصطفى محمد.

استمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.