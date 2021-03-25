وائل جمعة: البدري "معوم" الأمور بخصوص شارة القيادة.. وكان لابد من الحزم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق طلعت:

قال وائل جمعة، إن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام البدري، غير حازم فيما يخص من سيرتدي شارة القيادة.

وأضاف جمعة، خلال الإستديو التحليلي لمباراة منتخب مصر وكينيا اليوم الخميس:"البدري (معوم) الأمور وكان يجب عليه أن يكون حازم من اليوم الأول".

وأتم وائل جمعة تصريحاته بالتشديد على أنه لا يصح أن يكون هناك قائد للمنتخب ثم فجأة يتم تغيير هذا القائد مع الاحترام.

ويستعد منتخب مصر لموجهة نظيره الكيني عند السادسة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، نفس رصيد جزر القمر، فيما يحل المنتخب الكيني في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط، وتوجو في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

ووفقا لترتيب الأقدمية المعمول به داخل المنتخب، يكون ترتيب قائدي المنتخب كالتالي: عمرو السولية، ثم أحمد حجازي، يليه محمد النني، ورابعا يحل محمد صلاح.