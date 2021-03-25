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الامارات | تأهل تاريخي لجزر القمر إلى نهائيات كأس إفريقيا

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع منتخب جزر القمر تأهلا تاريخيا الى نهائيات كأس الامم الافريقية لكرة القدم 2021 المقررة في الكاميرون مطلع العام المقبل بتعادله مع مضيفه التوغولي سلبا اليوم في موروني. وهي المرة الاولى التي سيشارك فيها منتخب جزر القمر في البطولة القارية حيث رفع رصيده الى 9 نقاط، ولن تتمكن كينيا التي تملك 3 نقاط فقط من اللحاق به قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات.

وعلى الرغم من سيطرة كتيبة المدرب امير عبدو على مجريات اللعب لم يتمكن الفريق من تسجيل اي هدف لكنه حقق الاهم بانتزاع باكورة مشاركاته في كأس الامم الافريقية. ولدى اعلان الحكم نهاية المباراة، شهدت المدرجات فرحة عارمة من قبل بضعة الاف من المتفرجين سمح لهم بالتواجد.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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