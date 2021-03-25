شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مصر وكينيا .. أولونجا يهدر هدف التعادل أمام المنتخب الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ منتخب كينيا تهديد مرمى منتخب مصر بعد مرور 15 دقيقة بعدما نفذ الكرة الجناح الأيسر كرة عرضية مستغلا سرعاته مع محمد هاني، واستقبلها أولونجا بشكل سئ وسددها خارج المعلب بدلا من تسجيلها في شباك الشناوي.

وبدأ المنتخب الوطني اللقاء بغط عالي من منتصف منتخب كينيا لإرباك حسابات المنافس، وحاول لاعبو الوسط من تمريرة أكثر من كرة طولية في اتجاه محمد صلاح لاعب ليفربول، اسغلالا لسرعاته ومهاراته المميزة.

وفي المقابل حاول أيضا منتخب كينيا تنفيذ الكرات الطويلة تفاديا لغلق المساحات في وسط الملعب المنفذة بقوة من طارق حامد وحمدي فتحي. وجاءت الدقيقة الثامنة لتشهد أول خطورة لمنتخب كينيا بعدما سدد المهاجم أولونجا كرة ضعيفة على مرمى الشناوي.

وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم،أعلن تشكيل منتخبنا لخوض مباراته ضد منتخب كينيا بالعاصمة نيروبي ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقيةويضم التشكيل محمد الشناوي لحراسة المرمي- أحمد حجازي- محمود حمدي «الونش»- محمد هاني- أحمد أيمن منصور- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي افشه- محمد صلاح- محمود حسن «تريزيجية»- مصطفي محمد ويجلس على دكة البدلاء محمود عبدالرحيم «جنش» محمد النني- على جبر- عمر جابر- حسام حسن- مصطفي فتحي- احمد سيد زيزو- محمد شريف- عمرو السولية- محمد فاروق- ياسر إبراهيم- عبدالله جمعه.