شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مباراة مصر وكينيا .. أفشة يسجل هدف الفراعنة الأول بعد دقيقتين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل محمد مجدي أفشة هدف منتخب مصر في شباك كينيا عند الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول خلال اللقاء المقام حاليا ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون.

وجاء الهدف بعدما استلم محمد قفشة في مربع العمليات لمنتخب كينيا ويراغ مدافع كينيا ويسدد الكرة بقوة في شباك المنتخب المنافس.

وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم،أعلن تشكيل منتخبنا لخوض مباراته ضد منتخب كينيا بالعاصمة نيروبي ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقيةويضم التشكيل محمد الشناوي لحراسة المرمي- أحمد حجازي- محمود حمدي «الونش»- محمد هاني- أحمد أيمن منصور- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي افشه- محمد صلاح- محمود حسن «تريزيجية»- مصطفي محمد ويجلس على دكة البدلاء محمود عبدالرحيم «جنش» محمد النني- على جبر- عمر جابر- حسام حسن- مصطفي فتحي- احمد سيد زيزو- محمد شريف- عمرو السولية- محمد فاروق- ياسر إبراهيم- عبدالله جمعه.

شاهد هدف أفشة في مرمى كينيا