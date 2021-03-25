شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يلتقي التؤام حسن بعد غياب دام حوالي 20 عامًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد فراق دام ما بين 20 عاما بين الأهلي وحسام وإبراهيم حسن عقب رحيلهما من القعلة الحمراء بقيادة مجلس صالح سليم وحسن حمدي ومحمود الخطيب وانتقالهما إلى الزمالك الغريم التقليدي للشياطين الحمر، ألتقى من جديد التؤام حسن مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على هامش زيارة الأخير للنادي السكندري بناء على دعوة محمد مصليحي رئيس زعيم الثغر.

وجاء اليوم ليلتقط التؤام صور مع الخطيب في حضور محمد مصليحي، رئيس نادي السكندري. وشهدت الفترة الأخيرة ظهور حسام حسن داخل النادي الأهلي وعودته مرة أخرى للاجتماع مع أصدقائه خاصة بعد فترة انقطاع كبير بسبب انتقاله للزمالك وتدريبه للفريق الأبيض عقب اعتزاله كرة القدم.

وجاءت زيارة محمود الخطيب لنادي الاتحاد السكندري في ضوء العلاقات المميزة التي تجمع الناديين، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر؛ للنهوض بالرياضة المصرية في كافة الألعاب، وحرصا على التواصل الدائم مع جميع الأندية الرياضية، والتعاون من أجل خدمة الوطن.

والتقى رئيس الأهلي مع رئيس الاتحاد السكندري؛ لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بتطوير الرياضة المصرية. وكان محمود الخطيب قد قام بزيارة نادي سموحة مساء أمس، بدعوة من المهندس فرج عامر رئيس النادي.

الخطيب يلتقى التؤام حسن

الخطيب يلتقى التؤام حسن

جانب من زيارة الخطيب إلى الاتحاد السكندري

جانب من زيارة الخطيب إلى الاتحاد السكندري

جانب من زيارة الخطيب إلى الاتحاد السكندري

جانب من زيارة الخطيب إلى الاتحاد السكندري

الخطيب يلتقى التؤام حسن