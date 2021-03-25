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محمد صديق: صلاح مش في دماغه شارة المنتخب.. وحمله للكرات «طبيعي»

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معاذ عبد المنعم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن محمد صلاح، نجم نادي الإنجليزي، يمارس دوره كقائد للمنتخب الوطني، بدون شارة قيادة.

وقال محمد صديق، خلال برنامج «ستاد المصري اليوم»:«محمد صلاح، يمارس دوره كقائد للمنتخب بدون شارة، وأكبر دليل على ذلك تدخله في أزمة عمرو وردة، خلال بطولة كأس الأمم الافريقية 2019».

وأضاف :«من الأفضل عدم الحديث عن أزمة شارة القيادة مرة أخرى، ونترك الأمر للجهاز الفني بقيادة حسام البدري»، مؤكدًا :«صرح مش في دماغه شارة الكابتن».

وأشار :«ما فعله محمد صلاح، بحمل الكرات عقب مران المنتخب أمر طبيعي، جميع اللاعبين يفعلون ذلك»، مؤكدًا :«في جيلنا كان المحترفين يفعلون ذلك، ولكن لم يكن وقتها صور وسوشيال ميديا».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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