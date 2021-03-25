شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: صلاح مش في دماغه شارة المنتخب.. وحمله للكرات «طبيعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، يمارس دوره كقائد للمنتخب الوطني، بدون شارة قيادة.

وقال محمد صديق، خلال برنامج «ستاد المصري اليوم»:«محمد صلاح، يمارس دوره كقائد للمنتخب بدون شارة، وأكبر دليل على ذلك تدخله في أزمة عمرو وردة، خلال بطولة كأس الأمم الافريقية 2019».

وأضاف :«من الأفضل عدم الحديث عن أزمة شارة القيادة مرة أخرى، ونترك الأمر للجهاز الفني بقيادة حسام البدري»، مؤكدًا :«صرح مش في دماغه شارة الكابتن».

وأشار :«ما فعله محمد صلاح، بحمل الكرات عقب مران المنتخب أمر طبيعي، جميع اللاعبين يفعلون ذلك»، مؤكدًا :«في جيلنا كان المحترفين يفعلون ذلك، ولكن لم يكن وقتها صور وسوشيال ميديا».