شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية تكشف طلبات رونالدو للبقاء مع يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، عن اقتراحات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس لإدارة النادي العجوز، بشأن دعم الفريق في الموسم المقبل.

وبحسب الصحيفة الإيطالية، فإن رونالدو الذي يرتبط بعقد حتى يونيو 2022، طلب من إدارة يوفنتوس ضم صفقتين من أجل تحقيق طموحات الفريق وحصد الألقاب.

وأضافت: «يبدو أن لم الشمل مع كريم بنزيما غير مرجح ما لم يعد رونالدو إلى ريال مدريد، لكن البرتغالي صاحب الـ36 عامًا يرغب في أن يضم يوفنتوس لاعبًا يشبه المهاجم الفرنسي».

وأفاد التقرير بأن رونالدو طالب أيضًا بضم صانع الألعاب، إذ يمكنه القيام بتمريرات متقنة.

وتابعت الصحيفة: «خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو سيلتقي مع إدارة يوفنتوس لمناقشة مستقبله، لكن هذه الجلسة ستكون بعد نهاية الموسم تمامًا».

ويذكر أن رونالدو يتواجد حاليًا رفقة منتخب بلاده البرتغال، للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.