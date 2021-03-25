شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو الدهب : صلاح يستحق ارتداء شارة منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود أبوالدهب نجم الأهلي الأسبق أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي يستحق ارتداء شارة قيادة المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

ويلتقي المنتخب الوطني مع كينيا بعد قليل في العاصمة الكينية نيروبي في إطار مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وقال «أبوالدهب» في تصريحات ببرنامج «استاد المصري اليوم» : «شارة القيادة في المنتخب بالأقدمية هذه ثوابت منذ فترة طويلة» مضيفًا : «محمد صلاح يستحق ارتداء شارة قيادة المنتخب في الفترة المقبلة ولكن هذا يكون بالاتفاق مع باقي اللاعبين».

وأضاف : «محمد صلاح حاليًا من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم لذلك لا يوجد ما يمنع من منحه شارة القيادة تكريمًا له وهذا يكون بالاتفاق مع اللاعبين».