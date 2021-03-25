شكرا لقرائتكم خبر عن المصري اليوم .. مباشر مباراة مصر وكينيا لحظة بلحظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق اليوم الخميس 25 مارس 2021 مباراة مصر وكينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2022 على ملعب موي في كينيا وتعتبر المباراة هي الجولة الخامسة لدوري المجموعات بتصفيات البطولة الأفريقية، وتقدم المصري اليوم تفاصيل المباراة لحظة بلحظة.

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل منتخبنا لخوض مباراته ضد منتخب كينيا بالعاصمة نيروبي ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية

ويضم التشكيل محمد الشناوي لحراسة المرمي - أحمد حجازي- محمود حمدي «الونش» - محمد هاني - أحمد أيمن منصور- طارق حامد - حمدي فتحي - محمد مجدي افشه - محمد صلاح - محمود حسن «تريزيجية» - مصطفي محمد

ويجلس على دكة البدلاء محمود عبدالرحيم «جنش» محمد النني- على جبر- عمر جابر- حسام حسن- مصطفي فتحي- احمد سيد زيزو- محمد شريف- عمرو السولية- محمد فاروق- ياسر إبراهيم- عبدالله جمعه.

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ولعب منتخب مصر أربع مباريات حقق الفوز في مبارتين وتعادل في اثنين ليحتل المركز الأول في المجموعة برصيد 8 نقاط .

ولم يحقق الفريق الكيني أي فوز في التصفيات حتى الأن ولكنه حقق ثلاث تعادلات وخسارة وحيدة ليحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

انطلاق الشوط الأول.

ق2: الهدف الأول للمنتخب المصري يحرزه مجدي أفشة

ق4: سقوط أحمد أيمن بعد صدام الكرة في جسده

ق7: هجوم للمنتخب الكيني ولكن يتصدى محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري للهدف

ق11: كرة عرضية من الجانب الأيسر لمنتخب كينيا داخل منطقة الجزاء، أخرجها الونش خارج الملعب

ق13: عرضية من الجانب الأيسر لكينيا تصل إلى مهاجم كينيا أولينجا، ولكنها تخرج أعلى مرمى منتخب مصر