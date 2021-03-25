شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يبحث عن عرض لجاريث بيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث مسؤولو ريال مدريد عن عرض لجاريث بيل لاعب الفريق المعار لفريق توتنهام الإنجليزى، للإستغناء عنه نهاية الموسم الجارى، عقب انتهاء اعارته للفريق الإنجليزى لعدم تجدد المشاكل والازمات بينه وبين زين الدين زيدان المدير الفنى للنادى الملكى.

ورغم انتقاله الصيف الماضي للسبيرز من أجل الحصول على فرصة أفضل للمشاركة مع فريقه السابق، إلا أنه لم يتمكن من الظهور بالمستوى المطلوب.

ومع رحيل بيل الصيف الماضي، قام ريال مدريد بتوفير مبلغ 7.5 مليون يورو وهو نصف راتبه، بخلاف إنهاء الأزمات بينه وبين المدرب زين الدين زيدان، ولكن مع نهاية الموسم فإن عودة بيل ستكون تهديدا لريال مدريد.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإنه لم يتبق في عقد بيل سوى عاما واحدا فقط، ونية اللاعب هي عدم التفريط في أي يورو في عقده.

وأضافت الصحيفة، «هنا يكمن الخطر، فإذا لم ينجح ريال مدريد في بيعه، سيتعين عليه دفع راتبه بالكامل في الموسم المقبل، وقيمته 15 مليون يورو، حيث ينتهي عقده في يونيو 2022، وسيقاتل الويلزي من أجل الرحيل مجانا».

يذكر أن بيل صرح مؤخرا بأنه يخطط لقضاء العام الأخير في عقده مع ريال مدريد بالنادي الملكي.