شكرا لقرائتكم خبر عن ستونز: ألقاب مانشستر سيتى ستساعد إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جون ستونز، مدافع مانشستر سيتى، أنه كان يعانى من الإحباط بسبب عدم إمكانية مساعدة المنتخب الإنجليزى، خلال فترة استبعاده على مدار 16 شهرًا، لكنه حاول تشجيع نفسه على تحسين مستواه من أجل العودة. وخاض ستونز مباراته الدولية الـ39 والأخيرة، أمام الجبل الأسود في 2019. لكن بعد مسيرة محلية رائعة، استعاد موقعه في تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت، قبل خوض ثلاث مباريات هذا الشهر، في تصفيات كأس العالم 2022، أمام سان مارينو وألبانيا وبولندا. وقال ستونز: «كان الأمر صعبًا جدًا، وأعتقد أن هذا شعور أي شخص آخر.. كان من الصعب مشاهدة المباريات من المنزل، يشعر المرء بالعجز بسبب عدم قدرته على المساعدة، لكنى استخدمت ذلك كدافع من أجل التحسن».

جون ستونز - صورة أرشيفية

وأضاف: «عندما تلقيت الاستدعاء، انتابتنى مشاعر رائعة.. لقد عملت بجدية كبيرة، وكنت أسمع بعض الناس تقول: أنت تستحق العودة، لكنى لم أكن أضمن العودة حتى تلقيت رسالة الاستدعاء». وساهم ستونز، إلى جانب زملائه في المنتخب الإنجليزى، كايل ووكر وفيل فودين ورحيم سترلينج، في مسيرة رائعة للسيتى هذا الموسم، مع استمرار محاولة حصد أربعة ألقاب. وقال المدافع، البالغ عمره 26 عامًا، إن حصد الألقاب تحت قيادة بيب جوارديولا سيترك أثره الإيجابى على تشكيلة إنجلترا في بطولة أوروبا، هذا العام. وأضاف: «هذه عقلية الانتصارات، وإذا أحضرناها إلى تشكيلة إنجلترا ستمثل شيئًا ثمينًا.. كنت أود أن ينضم الجميع إلى المعسكر، بعد الفوز بشىء، لكن هذا غير ممكن».