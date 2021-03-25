شكرا لقرائتكم خبر عن هونيس: ألمانيا ليست مرشحة للفوز بلقب اليورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أولى هونيس، الرئيس السابق لبايرن ميونخ، أن المنتخب الألمانى سيتحسن ويتعافى من الهزيمة الكارثية أمام نظيره الإسبانى (0/6)، لكنه ليس ضمن المرشحين للتتويج بلقب يورو 2020.

وأضاف هونيس (69 عامًا) أن يواخيم لوف، المدير الفنى للمنتخب الألمانى، اتخذ القرار الصحيح بإعلان استقالته من منصبه عقب البطولة الأوروبية.

أما هونيس فيلعب دورًا جديدًا حاليًا، حيث يعمل كمحلل لدى قناة «آر. تى. إل» التليفزيونية الألمانية.

وقال رئيس بايرن السابق، الذي تُوج مع المنتخب خلال مسيرته كلاعب بلقبى كأس الأمم الأوروبية 1972، وكأس العالم 1974، إن المانشافت سيحقق تحولًا. وأضاف: «أنا واثق من أن الفريق سيقدم مستويات أفضل بكثير من التي قدمها في المباريات الأخيرة.. سيتعين علينا رؤية من سيكون متاحًا لدى يواخيم من اللاعبين في مواجهة أيسلندا».

وواصل: «عندما يكون الفريق مكتملًا إلى حد ما، دائمًا ما يشكل قوة لا يستهان بها.. أعرف أن لاعبى بايرن ميونخ دائمًا ما يكونون طموحين للغاية عند ارتداء قميص المنتخب، وإذا بذل الجميع الجهد ستسير كل الأمور بشكل جيد مجددًا».

واعتبر أن المنتخب الألمانى لا يمكنه تقييم نفسه بعد الهزيمة القاسية أمام إسبانيا، لكنه أضاف أن حقيقة عدم اعتبار الفريق مرشحًا للتتويج قد تشكل فرصة جيدة بالنسبة له لتحقيق انطلاقة.

يواخيم لوف - صورة أرشيفية

ويتنافس المنتخب الألمانى ضمن مجموعة صعبة في البطولة الأوروبية، حيث تضم المنتخب الفرنسى بطل العالم، والمنتخب البرتغالى حامل لقب اليورو، والمنتخب المجرى، وستقام مبارياتها في ميونخ.

وأردف هونيس: «رحبت بقرار لوف (الاستقالة) لأنه استعاد زمام الأمور في يده.. فبعد كل مباراة كانت التساؤلات ستثار حول المدرب، لكنه الآن وضع حقائق».

وتابع: «هو حل جيد بالنسبة له، وبالنسبة لحالته النفسية، بعد ما حققه.. وأعتقد أيضًا أن إعلانه عن القرار في وقت مبكر كان أمرًا جيدًا.. فالآن يمكن للاتحاد الألمانى الاهتمام بهدوء بمسألة المدرب المقبل».

ولم يرغب هونيس في الحديث بشأن الخليفة المحتمل للوف، علمًا بأن هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، يعد ضمن المرشحين. وقال إنه يفترض أن يعيد لوف مهاجم بايرن، توماس مولر، إلى صفوف المنتخب في كأس الأمم الأوروبية. واستطرد: «الأمر الآن لا يتعلق ببناء منتخب، وإنما بتكوين فريق يرغب في الفوز بشىء». وأضاف: «يجب أن تشارك أفضل العناصر، خاصة في آخر بطولة ليواخيم لوف مع المنتخب.. توماس بالتأكيد من أفضل اللاعبين في ألمانيا، لذلك يجب أن يتواجد في البطولة الأوروبية».

وأبدى هونيس شكوكه بشأن إمكانية إقامة منافسات اليورو في 12 مدينة، حسب ما هو مخطط له، وذلك في ظل استمرار أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والقيود المتعلقة بها.

وقال: «لا أتصور أنها ستقام في 12 دولة، علينا أن ننتظر ونرى كيف تتطور معدلات الإصابة بالعدوى.. الأولوية بالنسبة لى تكون لصحة الناس، والمتفرجين، والمشاركين في البطولة الأوروبية».