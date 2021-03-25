شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يضع شرطًا للعودة إلى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، شرطًا وحيدًا من أجل العودة لريال مدريد في الصيف المقبل.

وارتبط اسم رونالدو مؤخرًا بالعودة لريال مدريد، بعد 3 سنوات من رحيله إلى يوفنتوس، وذلك بعد أن فشل في قيادة البيانكونيرى لتحقيق لقب دورى أبطال أوروبا.

وبحسب إذاعة «كادنيا كوبى» الإسبانية، فإن رونالدو اشترط تلقى اتصالًا من مسؤولى ريال مدريد يطالبونه فيه بالعودة، من أجل الموافقة على ارتداء قميص الميرنجى مرة أخرى.

وأضاف التقرير أن رونالدو على استعداد لترك يوفنتوس والعودة لريال مدريد وإنهاء مسيرته في سانتياجو برنابيو، والذى شهد الانفجار الحقيقى للنجم البرتغالى. وأوضحت الإذاعة أن رونالدو مقتنع جدًا بأنه لايزال بإمكانه تقديم الكثير لريال مدريد. وكانت أنباء قد ترددت عن رغبة يوفنتوس في التخلص من رونالدو الصيف المقبل، في ظل ارتفاع راتبه، والذى يصل إلى نحو 30 مليون يورو سنويًا.

في نفس السياق، تحدث الإسبانى ألفارو موراتا، مهاجم يوفنتوس، عن مستقبل زميله البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعدما تحدثت تقارير عن إمكانية رحيله.

وبحسب صحيفة «ماركا» فإن موراتا عندما سُئل عما إذا كان رونالدو يريد مغادرة تورينو، رد: «لا أعتقد ذلك، كان من الممكن أن يكون الأمر نفسه لو انضم إلى نادٍ آخر».

كاسيميرو يحتفل مع زملائه بأحد الأهداف

وأضاف: «لقد اعتاد الفوز بنهائيات دورى أبطال أوروبا، ورغم أن ذلك لم يحدث في يوفنتوس، لكنه سعيد في الفريق».

وعن إمكانية عودته إلى ريال مدريد، قال: «نحن نتحدث عن كل شىء باستثناء كرة القدم حقًا».

في سياق آخر، واصل الإيطالى أنطونيو كاسانو، لاعب فريق ريال مدريد الأسبق، انتقاد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بعد خسارة البيانكونيرى أمام بينيفينتو.

وقال كاسانو في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «إذا قمت ببيع رونالدو، هناك 100 مليون يورو يمكنك من خلالها التعاقد مع اثنين من أفضل اللاعبين في العالم». وأضاف: رونالدو يعوق كل شىء في يوفنتوس، أفضل كرة قدم في السنوات الأخيرة لعبها يوفنتوس مع سارى، ولكن مشكلته كانت كريستيانو، وتم طرده بسبب البرتغالى وتفكيره. وأكمل: «لا يمكن أن يكون هناك مدرب يريد لعب كرة القدم في وجود رونالدو، هو يعوق كل شىء، لا يفكر إلا في الأهداف والأرقام القياسية».

واختتم: «التعاقد مع رونالدو كان خطأ فادحًا من يوفنتوس، كما أنه لا يمكن أن يكون هناك مدرب مبتدئ يوجه شخصًا مثل كريستيانو، وهو ما يؤثر بالسلب على شخصية اللاعبين الشباب».