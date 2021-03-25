شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يحدد 3 ممنوعات في مباراة مصر وكينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي منتخبا مصر وكينيا عند السابعة مساءً في المباراة المقررة بينهما في نيروبي ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الافريقية المقبلة والمقررة في الكاميرون.

وانهي حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر كافة الاستعدادات لمواجهة منتخب كينيا والتي يسعي خلالها للصعود مباشرةً إلى بطولة الأمم الافريقية دون الإنتظار لما ستسفر عنه مباراة الجولة الأخيرة امام جزر القمر والتي ستجري في القاهرة يوم 28 من مارس الجاري.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 8 نقاط ويأتي منتخب جزر القمر في المركز الثاني بنفس الرصيد ويتفوق عليه منتخب مصر بفارق الأهداف ويأتي منتخب كينيا في المركز الثالث وله ثلاث نقاط ويتذيل منتخب توجو جدول الترتيب وله نقطة وحيدة.

وأخطرت مراقب المباراة للجنة المسابقات مسؤولي منتخب مصر ومنتخب كينيا اللذين حضرو الاجتماع الفني الخاص بالمباراة بأربع ممنوعات غير مسموحه بها خلال المواجهة.

«اصطحاب كاميرات الفيديو»

حيث شدد مراقب المباراة على عدم احقية منتخب مصر أو منتخب كينيا بإصطحاب كاميرات الفيديو إلى داخل ملعب المباراة مشدداً على مصادرة أي كاميرات يتم اكتشافها مع اياً من مسؤولي المنتخبين اثناء دخولهما من بوابات الاستاد فضلاً عن توقيع عقوبات على من يخالف ذلك خصوصاً وان حقوق بث المباريات والكواليس داخل ملعب المباراة مباعة حصرياً للقناة الراعية للاتحاد الإفريقي.

«ارتداء السلاسل والخواتم»

وتأتي ثاني الممنوعات التي نبه عليها مراقب المباراة هو عدم السماح للاعبي منتخب مصر ومنتخب كينيا بإرتداء الخواتم والسلاسل أو أي مشغولات أخرى اثناء المباراة والإلتزام بتعليمات الاتحاد الافريقي في هذا الصدد وشدد مراقب المباراة للجنة الحكام على طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة بضرورة التأكد من ذلك قبل انطلاق المباراة.

«التخلي عن الكمامة»

وشدد مراقب المباراة على ضرورة التزام لاعبي منتخب مصر وكينيا بإرتداء الكمامة اثناء عبورهم من البوابات المخصصة للدخول للإستاد مشدداً بأنه لن يسمح بدخول أي فرد من افراد البعثة غير ملتزم بإرتداء الكمامة الطبية والتي شددت عليها اللجنة الطبية للاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.