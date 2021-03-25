شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى يصل القاهرة وينتظم فى تدريبات الزمالك غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل منذ قليل حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمًا من تونس.

وكان من المقرر عودة اللاعب التونسي إلى القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، إلا أنه تعرض لظروف أسرية خاصة، وحصل على إذن من الجهاز الفني بالتأخر في العودة إلى القاهرة.

وكشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حالة التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق، الذي كان يعاني من إصابة في الكاحل قبل سفره إلى تونس.

وأوضح الطبيب في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن اللاعب تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بالتواء في الكاحل، وأصبح جاهزًا من الناحية الطبية.

وكان اللاعب قد سافر لتونس في الفترة الماضية بعد الحصول على إذن الجهاز الفني للفريق، ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة اليوم الخميس للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.