شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى يصل القاهرة وينتظم فى تدريبات الزمالك غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل منذ قليل حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمًا من تونس.
وكان من المقرر عودة اللاعب التونسي إلى القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، إلا أنه تعرض لظروف أسرية خاصة، وحصل على إذن من الجهاز الفني بالتأخر في العودة إلى القاهرة.
وكشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حالة التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق، الذي كان يعاني من إصابة في الكاحل قبل سفره إلى تونس.
وأوضح الطبيب في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن اللاعب تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بالتواء في الكاحل، وأصبح جاهزًا من الناحية الطبية.
وكان اللاعب قد سافر لتونس في الفترة الماضية بعد الحصول على إذن الجهاز الفني للفريق، ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة اليوم الخميس للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.
ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954