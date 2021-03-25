شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح يخضع لكشف طبى فى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لكشف طبي اليوم الخميس، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.
وكان أحمد فتوح قد استبعد من قائمة منتخب مصر الأول لمباراتي كينيا وجزر القمر بعد تعرضه لنزلة برد قوية، أبعدته عن التدريبات خلال الأيام الماضية.
وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك :«استقرت الحالة الصحية للاعب أحمد فتوح خلال الساعات الماضية، على أن يخضع لكشف طبي الخميس يحدد موقفه من العودة للتدريبات».
وخضع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته الطبية بعد استبعاده من صفوف المنتخب الأول بسبب نزلة برد.
وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها الظهير الأيسر الدولي سلبيتها، وذلك بعد سلبية مسحتين خضع لهما قبل مغادرة معسكر المنتخب الأول.
ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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