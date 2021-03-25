شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى إخطارًا من فيفا بتأجيل مستحقات سبورتنج لشبونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي «فيفا» يفيد بتأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة البرتغالي في صفقة انتقال محمود عبدالرازق «شيكابالا» إلى الفريق.
وكان الاتحاد الدولي «فيفا» قد ألزم الزمالك بسداد قيمة مستحقات سبورتنج لشبونة في صفقة انتقال شيكابالا إلى الفريق.
وأرسلت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك خطابًا إلى «فيفا» تخطرهم خلالها بعدم أحقية سبورتنج لشبونة في الحصول على مستحقاته المالية لنظر القضية حاليًا بالمحكمة الرياضية وعقدت المحكمة الرياضية جلسة استماع بين مسؤولي الزمالك وسبورتنج لشبونة على أن تصدر قرارها الأخير خلال شهور قليلة.
وأقر «فيفا» في خطابه الأخير تأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة لحين فصل المحكمة الرياضية في القضية.
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