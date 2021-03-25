شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى إخطارًا من فيفا بتأجيل مستحقات سبورتنج لشبونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي «فيفا» يفيد بتأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة البرتغالي في صفقة انتقال محمود عبدالرازق «شيكابالا» إلى الفريق.

وكان الاتحاد الدولي «فيفا» قد ألزم الزمالك بسداد قيمة مستحقات سبورتنج لشبونة في صفقة انتقال شيكابالا إلى الفريق.

وأرسلت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك خطابًا إلى «فيفا» تخطرهم خلالها بعدم أحقية سبورتنج لشبونة في الحصول على مستحقاته المالية لنظر القضية حاليًا بالمحكمة الرياضية وعقدت المحكمة الرياضية جلسة استماع بين مسؤولي الزمالك وسبورتنج لشبونة على أن تصدر قرارها الأخير خلال شهور قليلة.

وأقر «فيفا» في خطابه الأخير تأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة لحين فصل المحكمة الرياضية في القضية.