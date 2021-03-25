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الزمالك يتلقى إخطارًا من فيفا بتأجيل مستحقات سبورتنج لشبونة

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي «فيفا» يفيد بتأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة البرتغالي في صفقة انتقال محمود عبدالرازق «شيكابالا» إلى الفريق.

وكان الاتحاد الدولي «فيفا» قد ألزم الزمالك بسداد قيمة مستحقات سبورتنج لشبونة في صفقة انتقال شيكابالا إلى الفريق.

وأرسلت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك خطابًا إلى «فيفا» تخطرهم خلالها بعدم أحقية سبورتنج لشبونة في الحصول على مستحقاته المالية لنظر القضية حاليًا بالمحكمة وعقدت المحكمة الرياضية جلسة استماع بين مسؤولي الزمالك وسبورتنج لشبونة على أن تصدر قرارها الأخير خلال شهور قليلة.

وأقر «فيفا» في خطابه الأخير تأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة لحين فصل المحكمة الرياضية في القضية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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