شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف حالة حمزة المثلوثى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حالة التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الذي كان يعاني من إصابة في الكاحل قبل سفره إلى تونس.
وأوضح الطبيب في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك أن اللاعب تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بالتواء في الكاحل، وأصبح جاهزا من الناحية الطبية.
وكان اللاعب قد سافر لتونس في الفترة الماضية بعد الحصول على إذن الجهاز الفني للفريق، ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة اليوم الخميس للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.
وكان اسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد نفى الشائعات التي ترددت في الساعات القليلة الماضية حول إعداده لمذكرة ضد التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق وتقديمها للإدارة بسبب عدم عودته للقاهرة.
وقال نبيه في تصريحات خاصة للموقع الرسمي :" لم أتقدم بأي مذكرة ضد المثلوثي، واللاعب سيصل للقاهرة غدا الخميس بسبب ظروف خاصة به".
وأوضح المدرب العام للفريق أنه مستاء من الشائعات التي يتم إثارتها حول الزمالك، وطلب من الجميع تحري الدقة قبل كتابة أي أخبار عن الفريق.
ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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