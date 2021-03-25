شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف حالة حمزة المثلوثى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حالة التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الذي كان يعاني من إصابة في الكاحل قبل سفره إلى تونس.

وأوضح الطبيب في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك أن اللاعب تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بالتواء في الكاحل، وأصبح جاهزا من الناحية الطبية.

وكان اللاعب قد سافر لتونس في الفترة الماضية بعد الحصول على إذن الجهاز الفني للفريق، ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة اليوم الخميس للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان اسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد نفى الشائعات التي ترددت في الساعات القليلة الماضية حول إعداده لمذكرة ضد التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق وتقديمها للإدارة بسبب عدم عودته للقاهرة.

وقال نبيه في تصريحات خاصة للموقع الرسمي :" لم أتقدم بأي مذكرة ضد المثلوثي، واللاعب سيصل للقاهرة غدا الخميس بسبب ظروف خاصة به".

وأوضح المدرب العام للفريق أنه مستاء من الشائعات التي يتم إثارتها حول الزمالك، وطلب من الجميع تحري الدقة قبل كتابة أي أخبار عن الفريق.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.