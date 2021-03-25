شكرا لقرائتكم خبر عن أبوتريكة يعلق على أزمة حسن شحاتة وميدو بعد 15 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، علق على أزمة أحمد حسام ميدو وحسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر السابق خلال عام 2006 في البطولة الأفريقية التي أقيمت بالقاهرة وتوج بها الفراعنة في آخر المطاف بالفوز على كوت ديفوار بفضل ضربات الجزاء.

وقال أبوتريكة خلال تصريحاته المتلفزة عصر اليوم على قناة بين سبورتس قبل مباراة مصر وكينيا، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسن شحاتة تعامل بشكل جيد جدا مع أزمة أحمد حسام ميدو.

كان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أعلن تشكيل منتخبنا لخوض مباراته ضد منتخب كينيا بالعاصمة نيروبي ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ويضم التشكيل محمد الشناوي لحراسة المرمي- أحمد حجازي- محمود حمدي «الونش»- محمد هاني- أحمد أيمن منصور- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي افشه- محمد صلاح- محمود حسن «تريزيجيه»- مصطفي محمد ويجلس على دكة البدلاء محمود عبدالرحيم «جنش» محمد النني- على جبر- عمر جابر- حسام حسن- مصطفي فتحي- احمد سيد زيزو- محمد شريف- عمرو السولية- محمد فاروق- ياسر إبراهيم- عبدالله جمعة.