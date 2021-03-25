شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مصر في أمم أفريقيا.. جزر القمرر يتأهل لنهائيات الأمم الأفريقية بتعادله مع توجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط منتخب جزر القمر في فخ التعادل السلبي مع منتخب توجو خلال اللقاء الذي أقيم بينهما عصر اليوم عند الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائيات أفريقيا في الكاميرون 2021.

وبهذه النتيجة ضمن منتخب جزر القمر التأهل للنهائيات بحصده نقطة ترفع رصيده إلى 9 نقاط متفوقا على المنتخب الوطني الذي يخوض مباراة حاسمة أمام نظيره الكيني ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية وتوقف رصيد توجو عند النقطة الثانية.

وفي نفس المجموعة كان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أعلن تشكيل منتخبنا لخوض مباراته ضد منتخب كينيا بالعاصمة نيروبي ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ويضم التشكيل محمد الشناوي لحراسة المرمي - أحمد حجازي- محمود حمدي «الونش» - محمد هاني - أحمد أيمن منصور- طارق حامد - حمدي فتحي - محمد مجدي افشه - محمد صلاح - محمود حسن «تريزيجية» - مصطفي محمد ويجلس على دكة البدلاء محمود عبدالرحيم «جنش» محمد النني- على جبر- عمر جابر- حسام حسن- مصطفي فتحي- احمد سيد زيزو- محمد شريف- عمرو السولية- محمد فاروق- ياسر إبراهيم- عبدالله جمعة.