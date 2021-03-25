شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والمريخ السوداني في أفريقيا.. الدرندلي رئيسا لبعثة الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف خالد الدرندلي، أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في رحلة السودان المقرر لها يوم 31 مارس الجاري لمواجهة المريخ.

ويواجه الأهلي فريق المريخ السوداني يوم 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد7 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات في البطولة.

وكان المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عبر عن سعادته بزيارة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والأسطورة الكبيرة، لمقر نادي سموحة مساء اليوم. وشدد عامر على أن الخطيب من أفضل رؤساء الأندية في مصر وإفريقيا، ونجح خلال وقت قصير في تحقيق أحلام الأهلي بالفوز ببطولة إفريقيا للأندية وبرونزية العالم، والهيمنة على البطولات المحلية في كافة الألعاب. وأكد عامر أن الكابتن محمود الخطيب رغم النجاحات الرياضية والاستثمارية الكبرى ظل محافظًا على مبادئ الأهلي.

واختتم فرج عامر أن زيارة الخطيب لنادي سموحة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وقال إنه فخور بتواجده في سموحة دائمًا. وحرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على زيارة نادي الاتحاد السكندري اليوم الخميس؛ تلبية لدعوة محمد مصيلحي، رئيس النادي الاتحاد.

وجاءت زيارة محمود الخطيب لنادي الاتحاد السكندري في ضوء العلاقات المميزة التي تجمع الناديين، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر؛ للنهوض بالرياضة المصرية في كافة الألعاب، وحرصا على التواصل الدائم مع جميع الأندية الرياضية، والتعاون من أجل خدمة الوطن.

والتقى رئيس الأهلي مع رئيس الاتحاد السكندري؛ لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بتطوير الرياضة المصرية. وكان محمود الخطيب قد قام بزيارة نادي سموحة مساء أمس، بدعوة من المهندس فرج عامر رئيس النادي.