ريفالدو يرجح بقاء ميسي مع برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

لفت اللاعب السابق ​ريفالدو​ إلى أن أداء النجم الأرجنتيي ليونيل ​ميسي​ مؤخرا يدل على أن الأخير سيوقع عقدًا جديدًا مع النادي.



وقال ريفالدو: "تحسن ​برشلونة​ بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية، مستفيدًا من أداء ليونيل ميسي الرائع وانتخاب رئيس جديد. يبدو ميسي أكثر ارتباطًا وأكثر سعادة منذ وصول خوان لابورتا، رئيس يعرفه جيدًا".

وأضاف: "لهذا السبب، بدأت أعتقد أكثر فأكثر أن ميسي قد يتوصل إلى اتفاق مع مجلس الإدارة الجديد ويوقع عقدًا جديدًا للبقاء في النادي لبضع سنوات أخرى. تعززت ثقة ميسي بانتخاب الرئيس الجديد، شخص تربطه به علاقة جيدة، مما زاد من فرصه في التفكير في البقاء لفترة أطول قليلاً".