باتيستا يكشف سبب غيابه عن حفل قاعة المشاهير لهذا العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

كشف المصارع السابق والممثل دايف ​باتيستا​ أنه وبناء على طلبه، تم إرجاء مشاركته في حفل قاعة مشاهير ​المصارعة​ الحرة WWE إلى وقت آخر.



وأشار بطل العالم السابق إلى أنه طلب من الاتحاد تأجيل ضمّه إلى قاعة المشاهير ليتمكن من الاحتفال بهذه المناسبة في ظل وجود الجماهير في القاعة.

وغرّد باتيستا عبر حسابه على تويتر: "إلى عالم الـ WWE لسوء الحظ بسبب الالتزامات السابقة، لا يمكنني أن أكون جزءًا من حفل قاعة المشاهير WWE هذا العام. بناءً على طلبي، وافقوا على إدراجي في حفل مستقبلي حيث سأتمكن من شكر الجماهير والأشخاص الذين جعلوا مسيرتي المهنية ممكنة".