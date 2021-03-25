لوكاس هيرنانديز يريد المشاركة باستمرار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

تحدث لاعب فريق ​بايرن ميونيخ​ الالماني والمنتخب الفرنسي الدولي لوكاس هيرنانيز عن مستقبله عقب مباراة الديوك التي تعادل فيها 1 - 1 امام اوكرانيا ضمن منافسات تصفيات اوروبا لكأس العالم 2022.



وقال هيرنانديز خلال المؤتمر الصحفي للمنتخب الفرنسي:"بالطبع، أنا شخص يريد دائمًا اللعب. لقد تعرضت لإصابة كبيرة العام الماضي ولكنني هذا العام بصحة جيدة، وانا أرغب في رد ثقة النادي بي، فقد كانت هناك أوقات هذا الموسم شعرت فيها بالإحباط والغضب عندما كنت على مقاعد البدلاء. أنا لاعب يحب المنافسة كثيرآ، وأريد اللعب والفوز، لذلك عندما لا يحدث ذلك فأنا أغضب".

واضاف هيرنانديز عن مواجهة باريس:" ستكون مباراة معقدة ورائعة،سيرغب باريس في الفوز والانتقام، ولكن سنكون حاضرين لندافع عن لقبنا".