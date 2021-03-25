الدنمارك تسمح لـ 11 الف متفرج بحضور مباريات بطولة أمم أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

أعلنت حكومة ​الدنمارك​، أن مباريات بطولة ​أمم أوروبا​ 2020 في الدنمارك ستقام أمام 11 ألف مشجع على الأقل.



ستستضيف العاصمة الدنماركية كوبنهاغن أربع مباريات في نهائيات هذا الصيف، وقد حددت وزارة الثقافة خططًا لكيفية استيعاب عدد محدود من المتفرجين بأمان وسط جائحة فيروس كورونا.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للإدارة: "بطولة كرة القدم الأوروبية حدث فريد وتاريخي في الدنمارك. لذلك قررت الحكومة السماح لما لا يقل عن 11000-12000 متفرج للمباريات الأربع في ملعب باركين. في الوقت نفسه، سننظر في إمكانية وجود المزيد من المتفرجين في باركين إذا سمحت الظروف الصحية بذلك".