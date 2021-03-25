الكشف عن تشكيلة الفراعنة لمواجهة كينيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

كشف المدير الفني ل​منتخب مصر​، ​حسام البدري​، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مواجهة ​كينيا​ في التصفيات الافريقية المؤهلة إلى بطولة ​كأس أمم أفريقيا 2022​. وجاءت التشكيلة على الشكل التالي:

