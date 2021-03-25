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الكشف عن تشكيلة الفراعنة لمواجهة كينيا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن تشكيلة الفراعنة لمواجهة كينيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

كشف المدير الفني ل​منتخب مصر​، ​حسام البدري​، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مواجهة ​كينيا​ في التصفيات الافريقية المؤهلة إلى بطولة ​كأس أمم أفريقيا 2022​. وجاءت التشكيلة على الشكل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- محمد هاني - أحمد أيمن منصور

الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي - محمد مجدي "افشه محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية "

الهجوم: مصطفي محمد.

أما دكّة الاحتياط، محمود عبدالرحيم "جنش " محمد النني - علي جبر - عمر جابر - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- محمد شريف- عمرو السولية- محمد فاروق - ياسر إبراهيم - عبدالله جمعة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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