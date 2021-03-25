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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن تشكيلة الفراعنة لمواجهة كينيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021
كشف المدير الفني لمنتخب مصر، حسام البدري، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مواجهة كينيا في التصفيات الافريقية المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2022. وجاءت التشكيلة على الشكل التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- محمد هاني - أحمد أيمن منصور
الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي - محمد مجدي "افشه محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية "
الهجوم: مصطفي محمد.
أما دكّة الاحتياط، محمود عبدالرحيم "جنش " محمد النني - علي جبر - عمر جابر - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- محمد شريف- عمرو السولية- محمد فاروق - ياسر إبراهيم - عبدالله جمعة.