اوبي ميكيل: هازارد يمكنه ان يكون افضل من كريستيانو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

تحدث لاعب فريق ​تشيلسي​ الانكليزي السابق، ​جون اوبي ميكيل​ عن نجم البلوز السابق وفريق ​ريال مدريد​ الاسباني الحالي، البلجيكي ​ايدين هازارد​.



وقال جون اوبي ميكيل:" لطالما قلت إن هازارد هو أحد أكثر اللاعبين موهبة، فلديه كل شيء من السرعة والقوة والمهارة والتقنية، كان خلف ميسي وكريستيانو رونالدو مباشرة وهو الان سيصل الى مستواهم اذا تخطى الاصابات."

واضاف ميكيل:" هازارد كان يقول، أنه يريد أن يكون جيدًا ، ويمكنه ذلك، ليس مثل ميسي لأنه من كوكب آخر، ولكن أعتقد أنه يمكنه أن يكون قريبًا من كريستيانو بل وأفضل."