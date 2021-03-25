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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الاتحاد الايطالي: منتخب ايطاليا سبب لسعادتنا هذه الايام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021
تحدث رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا قبل مباراة منتخب ايطاليا أمام منتخب ايرلندا الشمالية في الجولة الأولى من التصفيات الاوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر وستقام المباراة في مدينة بارما.
وفي تصريحات نشرها موقع فوتبول ايطاليا قال غرافينا: "سنعود إلى بارما في وقت صعب يمر به بلدنا، لكن نحن أقوياء بوجود عاطفة الايطاليين".
وأضاف: "هم يرون منتخب روبرتو مانشيني كسبب للسعاة، للحماس ولاعادة النهوض، "كرة القدم الإيطالية تمثل علاجًا لخيبات الأمل والإحباط في الأشهر الأخيرة".