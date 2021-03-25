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رئيس الاتحاد الايطالي: منتخب ايطاليا سبب لسعادتنا هذه الايام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

تحدث رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم ​غابرييلي غرافينا​ قبل مباراة ​منتخب ايطاليا​ أمام منتخب ايرلندا الشمالية في الجولة الأولى من التصفيات الاوروبية المؤهلة إلى ​كأس العالم 2022​ في قطر وستقام المباراة في مدينة بارما.

وفي تصريحات نشرها موقع فوتبول ايطاليا قال غرافينا: "سنعود إلى بارما في وقت صعب يمر به بلدنا، لكن نحن أقوياء بوجود عاطفة الايطاليين".

وأضاف: "هم يرون منتخب روبرتو مانشيني كسبب للسعاة، للحماس ولاعادة النهوض، "كرة القدم الإيطالية تمثل علاجًا لخيبات الأمل والإحباط في الأشهر الأخيرة".

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MO Nasa

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