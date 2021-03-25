- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خيمينيز يشارك في تدريبات منتخب المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021
انضم اللاعب راوول خيمينيز للتدريب مع زملائه في منتخب المكسيك في كارديف قبل مباراتهم ضد ويلز، لكن مهاجم وولفرهامبتون لا يزال مستبعدًا لأنه يواصل التعافي من كسر في الجمجمة.
وقد أشاد مدرب وولفرهامبتون نونو إسبيريتو سانتو مؤخرًا بالسلوك المتفائل لخيمينيز في تعافيه وكشف أن المهاجم يرتدي غطاء واقي للرأس أثناء التدريبات.
انضم خيمينيز الآن إلى زملائه في الفريق المكسيكي، الذين سيواجهون ويلز في كارديف يوم السبت. على الرغم من أنه من السابق لأوانه الظهور، فقد تمكن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا من المشاركة في بعض الدورات التدريبية الفردية يوم الخميس.