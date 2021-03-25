خيمينيز يشارك في تدريبات منتخب المكسيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

انضم اللاعب راوول ​خيمينيز​ للتدريب مع زملائه في منتخب المكسيك في كارديف قبل مباراتهم ضد ويلز، لكن مهاجم ​وولفرهامبتون​ لا يزال مستبعدًا لأنه يواصل التعافي من كسر في الجمجمة.



وقد أشاد مدرب وولفرهامبتون نونو إسبيريتو سانتو مؤخرًا بالسلوك المتفائل لخيمينيز في تعافيه وكشف أن المهاجم يرتدي غطاء واقي للرأس أثناء التدريبات.

انضم خيمينيز الآن إلى زملائه في الفريق المكسيكي، الذين سيواجهون ويلز في كارديف يوم السبت. على الرغم من أنه من السابق لأوانه الظهور، فقد تمكن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا من المشاركة في بعض الدورات التدريبية الفردية يوم الخميس.