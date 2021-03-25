شكرا لقرائتكم خبر عن 18 لاعبا نالوا شرف قيادة المنتخب في الكان.. الكابتن رقم 19 حائر بين صلاح ورفاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارة القيادة للمنتخب الوطني قبل ساعات من مباراتى كينيا وجزر القمر، بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون لم يتحدد من سيحملها في ظل غياب عبد الله السعيد .

وجاءت القائمة كالتالى: محمد الشناوى - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر فى حراسة المرمى، محمد هانى - عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبو الفتوح - أحمد حجازي- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر إبراهيم فى الدفاع، محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد- حمدى فتحي - محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق- أحمد سيد زيزو - إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى أفشة فى الوسط، مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - محمد شريف فى الهجوم.

ويأتى السولية منفردا في أحقية الشارة، لكن حال عدم اللعب به أساسيا سيكون الثلاثي أحمد حجازي ومحمد النني ومحمد صلاح هما أصحاب الحق في الشارة حيث كانت مباراتهم الأولى دوليا معا أمام سيراليون في 2011، لكن حجازي بدأ أساسيا ثم نزل النني بديلا ليتبعه صلاح بعد بدقائق، فهل تحرم هذه الدقائق الشارة من صلاح.

وتاريخيا مر على المنتخب الوطني في البطولات الإفريقية 18 قائدا للمنتخب بداية من حمدي بسطان وانتهاء بأحمد المحمدي.

1957 حنفى بسطان

1559 صالح سليم

1962 صالح سليم

1963 رعفت الفنجيلى

1970 مصطفى رياض

1974 حسن الشاذلى

1976 طه بصرى

1980 حسن شحاتة

1984 محمود الخطيب

1986 مصطفى عبدة

1988جمال عبد الحميد

1990 ثابت البطل

1992 جمال عبد الحميد

1994 أحمد شوبير

1996 أحمد الكاس

1998 حسام حسن

2000 حسام حسن

2002 حسام حسن

2004 هادى خشبة

2006 حسام حسن

2008 أحمد حسن

2010 أحمد حسن

2017 عصام الحضرى

2019 أحمد المحمدي

2022 - ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟