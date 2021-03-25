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شكرا لقرائتكم خبر عن 18 لاعبا نالوا شرف قيادة المنتخب في الكان.. الكابتن رقم 19 حائر بين صلاح ورفاقه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارة القيادة للمنتخب الوطني قبل ساعات من مباراتى كينيا وجزر القمر، بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون لم يتحدد من سيحملها في ظل غياب عبد الله السعيد .
وجاءت القائمة كالتالى: محمد الشناوى - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر فى حراسة المرمى، محمد هانى - عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبو الفتوح - أحمد حجازي- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر إبراهيم فى الدفاع، محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد- حمدى فتحي - محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق- أحمد سيد زيزو - إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى أفشة فى الوسط، مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - محمد شريف فى الهجوم.
ويأتى السولية منفردا في أحقية الشارة، لكن حال عدم اللعب به أساسيا سيكون الثلاثي أحمد حجازي ومحمد النني ومحمد صلاح هما أصحاب الحق في الشارة حيث كانت مباراتهم الأولى دوليا معا أمام سيراليون في 2011، لكن حجازي بدأ أساسيا ثم نزل النني بديلا ليتبعه صلاح بعد بدقائق، فهل تحرم هذه الدقائق الشارة من صلاح.وتاريخيا مر على المنتخب الوطني في البطولات الإفريقية 18 قائدا للمنتخب بداية من حمدي بسطان وانتهاء بأحمد المحمدي.
1957 حنفى بسطان
1559 صالح سليم
1962 صالح سليم
1963 رعفت الفنجيلى
1970 مصطفى رياض
1974 حسن الشاذلى
1976 طه بصرى
1980 حسن شحاتة
1984 محمود الخطيب
1986 مصطفى عبدة
1988جمال عبد الحميد
1990 ثابت البطل
1992 جمال عبد الحميد
1994 أحمد شوبير
1996 أحمد الكاس
1998 حسام حسن
2000 حسام حسن
2002 حسام حسن
2004 هادى خشبة
2006 حسام حسن
2008 أحمد حسن
2010 أحمد حسن
2017 عصام الحضرى
2019 أحمد المحمدي
2022 - ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟