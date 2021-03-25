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18 لاعبا نالوا شرف قيادة المنتخب في الكان.. الكابتن رقم 19 حائر بين صلاح ورفاقه

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القاهرة - سامية سيد -  شارة القيادة للمنتخب الوطني قبل ساعات من مباراتى كينيا وجزر القمر، بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون لم يتحدد من سيحملها في ظل غياب عبد الله السعيد .

وجاءت القائمة كالتالى: محمد الشناوى - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر فى حراسة المرمى، محمد هانى - عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبو الفتوح - أحمد حجازي- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر إبراهيم فى الدفاع، محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد- حمدى فتحي - محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق- أحمد سيد زيزو - إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى أفشة فى الوسط، مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - محمد شريف فى الهجوم.

ويأتى السولية منفردا في أحقية الشارة، لكن حال عدم اللعب به أساسيا سيكون الثلاثي أحمد حجازي ومحمد النني ومحمد صلاح هما أصحاب الحق في الشارة حيث كانت مباراتهم الأولى دوليا معا أمام سيراليون في 2011، لكن حجازي بدأ أساسيا ثم نزل النني بديلا ليتبعه صلاح بعد بدقائق، فهل تحرم هذه الدقائق الشارة من صلاح.

وتاريخيا مر على المنتخب الوطني في البطولات الإفريقية 18 قائدا للمنتخب بداية من حمدي بسطان وانتهاء بأحمد المحمدي.
 

1957 حنفى بسطان

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1559 صالح سليم

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1962 صالح سليم

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1963 رعفت الفنجيلى

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1970 مصطفى رياض

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1974 حسن الشاذلى

 

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1976 طه بصرى

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1980 حسن شحاتة

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1984 محمود الخطيب

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1986 مصطفى عبدة

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1988جمال عبد الحميد

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1990 ثابت البطل

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1992 جمال عبد الحميد

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1994 أحمد شوبير

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1996 أحمد الكاس

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1998 حسام حسن

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2000 حسام حسن

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2002 حسام حسن

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2004 هادى خشبة 

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2006 حسام حسن

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2008 أحمد حسن

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2010 أحمد حسن

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2017 عصام الحضرى

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2019 أحمد المحمدي 

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2022 - ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

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