شكرا لقرائتكم خبر عن 4 دوافع تضمن تألق محمد صلاح مع المنتخب أمام كينيا.. الهداف التاريخى أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، لقيادة المنتخب أمام كينيا في السادسة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة في تصفيات أمم افريقيا التي تستضيفها الكاميرون في يناير 2022.

ياتى منتخب مصر فى المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، خلف جزر القمر الذى رفع رصيده الى 9 نقاط بعد التعادل مع توجو وصعوده رسميا لأمم افريقيا 2021، فيما يحل منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويأتى منتخب توجو رابعًا بنقطتين.

ويعود محمد صلاح للظهور مجددا بقميص منتخب مصر بعد غياب لفترة كبيرة والذى يعود آخر ظهور له إلى تاريخ السادس من يوليو عام 2019، وتحديدا في مباراة دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا التي استضافتها مصر، لعب صلاح أساسياً ضد جنوب أفريقيا، وفاز منتخب الأولاد بنتيجة 1-0، في مباراة فقيرة فنية لمنتخب المدرب السابق، المكسيكي خافيير أجييري.

وهناك 4 دوافع تضمن تألق محمد صلاح مع المنتخب أمام كينيا نستعرضها في التقرير التالى..

الظهور الأول مع البدري

تعد مشاركة محمد صلاح في مباراة مصر ضد كينيا هي الأولى لنجم ليفربول مع الفراعنة تحت قيادة حسام البدري، حيث غاب محمد صلاح عن 4 مباريات للفراعنة مع حسام البدري بسبب الإصابة وفيروس كورونا.

وصافة هدافي منتخب مصر

يسعى محمد صلاح للمشاركة أمام كينيا من أجل زيادة رصيده من الأهداف، وتخطى رقم حسن الشاذلي وصيف هدافي منتخب مصر عبر التاريخ، حيث سجل محمد صلاح 43 هدفاً، مقابل 44 هدفاً لنجم الترسانة الراحل.

الهداف التاريخي لمصر في التصفيات

يعد محمد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر في تصفيات كأس الأمم، ويأمل في استغلال مواجهة كينيا لزيادة الأهداف والابتعاد أكثر وأكثر بقمة هدافي مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

جدير بالذكر أن محمد صلاح شارك في 19 مباراة، وسجل 14 هدفاً في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

التأهل للكان

يأمل محمد صلاح أن يقود الفراعنة للتأهل، حيث يحتاج المنتخب نتيجة إيجابية أمام كينيا سواء التعادل أو الفوز سيضمن منتخب مصر التأهل رسمياً إلى نهائيات كأس الأمم المقبلة، مما يعنى مشاركة محمد صلاح زملائه الفرحة في أرضية الملعب.