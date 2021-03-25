شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأوليمبى فى تاسع جولات المرحلة الثانية بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأوليمبى بنتيجة 39/31 فى إطار الجولة التاسعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2020/2021.

ونجح الزمالك فى مواصلة صدارة ترتيب الدورى بإرتقاع رصيده إلى النقطة 28 ، حيث فاز فى الجولة الماضية بنتيجة 35 / 32 على الزهور على صالة الأبيض بميت عقبة .

أما الجولة العاشرة التى ستقام غدا الجمعة ، فتشهد لقاءات بين كل من سبورتنج مع الزمالك 4 عصرا فى الأوليمبى، والأوليمبى مع الزهور 6 مساء فى الأوليمبى، والأهلى مع الطيران 6 مساء فى إتحاد الشرطة، والطيران مع هليوبوليس فى نفس التوقيت بالإنتاج الحربى.

فيما قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تأجيل استكمال جولتى موسم كورونا بدورى المحترفين الذى كان قد تم تحديد موعده يومى 1 و 2 أبريل المقبلين إلى أجل غير مسمى .

كما قررالمجلس استفتاء مركز التسوية و التحكيم على الموافقة على واحدة من توصيتين إلغاء الموسم واحتساب البطل حامل لقب كأس مصر ودورى موسم 2018/2018 أو استكمال الموسم بالقوائم الجديدة.