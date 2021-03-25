شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية ..أدوات وملابس لعبة السلاح ومواصفات الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد لعبة السلاح من الرياضات الفردية القتالية، والتى تنقسم إلى 3 أنواع، نظرا لاختلاف الأسلحة المستخدمة فيها، وهى سلاح السيف، وسلاح الشيش، وسلاح المبارزة، وبدأت اللعبة فى إيطاليا ثم فرنسا، ومنها إلى باقى الدول، وتم تاسيس الاتحاد الدولى للسلاح عام 1913.

يتم ممارسة اللعبة داخل صالة مغلقة، أرضيتها مصنوعة من الخشب أو الفلين، ويصل طول الصالة 14 مترا فى سلاح الشيش، و 18 متر فى سلاح المبارزة.

ومن أدوات ممارسة هذه الرياضة هو السيف، والذى يستخدم فى هذه الأيام والسنوات القليلة الماضية نوعان منه وهو السيف الكهربائى أو البخارى ويطلق عليه احيانا السيف الجاف .

وتتشابه السيوف فى النصل والمقبض، وكذلك الوزن والذى لا يزيد عن 500 جم وتختلف فى الاطوال، ومن الأدوات المستخدمة أيضا قناع الوجه، والبنطلون، وقميص وواقى للصدر وحذاء خفيف وجوارب بيضاء، و يتم اختيار الفائز بمن يجمع عددا أكبر من النقاط عبر لمس خصمه بالسيف في جسده.