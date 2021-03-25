شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحذر لاعبي الأهلي من 4 معوقات في رحلة السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر بيتسو موسيماني المدير لفريق الأهلي لاعبيه من بعض النقاط التي يتوجب على اللاعبين التركيز عليها وأخذها في الاعتبار في مباراتهم القادمة ضد المريخ السوداني بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي يحتاج خلالها المارد الأحمر للفوز وضمان الصعود إلى دور الثمانية الإفريقي.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة التركيز وعدم الاستهانة بفريق المريخ، لاسيما أن موقفه في الصعود لدور الثمانية الإفريقي صعب، خشية من منحه الفرصة في السيطرة على المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب الجوهرة الزرقاء، ولعل أبرز هذه المعوقات التي حذر منها موسيماني لاعبيه:

حرارة الجو

طالب موسيماني لاعبيه بالتعامل مع الأجواء الحارة في السودان في ظل إقامة المباراة وسط درجة حرارة مرتفعة، وألا يتأثر اللاعبين بهذه الأجواء الصعبة، وهي الأجواء التي قد تؤثر على أداء اللاعبين في مباراة المريخ وتبعدهم عن حالتهم الفنية.

انتفاضة صاحب الأرض

يحذر موسيماني لاعبيه من انتفاضة المريخ المتوقعة وضرورة الظهور بشكل جيد في المباراة، لاسيما أنهم يدخلون المباراة بدون ضغوط عصبية بعد تعقد موقفهم في الصعود للدور التالي، ويرتبط موقف صعودهم بإقصاء سيمبا التنزاني حال ثبوت تلاعبه في نتائج كورونا، وفقا للشكوى المقدمة من نادي المريخ للكاف.

إهدار الفرص

كما يحذر موسيماني لاعبيه من آفة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافس، كما حدث في مباراة فيتا كلوب بالجولة الثالثة على استاد القاهرة، وتسببت في حرمان الفريق الأحمر من تحقيق الفوز قبل أن يستعيد توازنه بالفوز خارج أرضه بثلاثية نظيفة.

التنافسية العربية

فيما نبه موسيماني على لاعبي الأهلي بضرورة الحذر من الأجواء التنافسية التي تشهدها مواجهات الفرق العربية، حتى لو كان أحد الفريقين في أسوأ حالاته، وحتى لو كانت فرصه في الصعود للدور التالي صعبة للغاية.