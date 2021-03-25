أسامة نبيه ينفي رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك وكارتيرون يحدد موعد الوديات

شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه ينفي رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك وكارتيرون يحدد موعد الوديات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - علق أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ما تردد مؤخرا باتخاذ قرار رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي عقب نهاية الموسم الجاري.
وقال أسامة نبيه في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك، لم تشهد الفترة الحالية إعادة فتح ملف فرجاني ساسي سواء بتجديد عقده أو رحيله، وكل ما تداول في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وأضاف أن تركيز فرجاني ساسي ينصب فقط في مباريات الزمالك خلال الفترة القادمة، ولم نتفاوض مجددا حول تجديد عقده.
وتابع: ستقوم اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بفتح ملف التجديد مع فرجاني ساسي في الوقت المناسب، وذلك للحفاظ على تركيز اللاعب في مباريات فريقه بالوقت الحالي.
من ناحية أخري، حدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موعد مباراتي الفريق الوديتين أمام فريق الشباب غدا الجمعة.
واتفق باتريس كارتيرون على خوض المباراة الأولى في تمام الثانية والربع ظهرا، على أن تقام المباراة الثانية في الرابعة عصرا بالملعب الرئيسي للنادي.
ويرغب باتريس كارتيرون في استغلال فترة التوقف الدولي لمشاهدة أكبر عدد ممكن من لاعبي الشباب لاختيار العناصر المميزة منهم، وكذلك تجهيز لاعبي الفريق الأول للمباريات القادمة.
ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.