شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه ينفي رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك وكارتيرون يحدد موعد الوديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ما تردد مؤخرا باتخاذ قرار رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال أسامة نبيه في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك، لم تشهد الفترة الحالية إعادة فتح ملف فرجاني ساسي سواء بتجديد عقده أو رحيله، وكل ما تداول في هذا الشأن لا أساس له من الصحة. وأضاف أن تركيز فرجاني ساسي ينصب فقط في مباريات الزمالك خلال الفترة القادمة، ولم نتفاوض مجددا حول تجديد عقده. وتابع: ستقوم اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بفتح ملف التجديد مع فرجاني ساسي في الوقت المناسب، وذلك للحفاظ على تركيز اللاعب في مباريات فريقه بالوقت الحالي.

من ناحية أخري، حدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موعد مباراتي الفريق الوديتين أمام فريق الشباب غدا الجمعة.

واتفق باتريس كارتيرون على خوض المباراة الأولى في تمام الثانية والربع ظهرا، على أن تقام المباراة الثانية في الرابعة عصرا بالملعب الرئيسي للنادي.

ويرغب باتريس كارتيرون في استغلال فترة التوقف الدولي لمشاهدة أكبر عدد ممكن من لاعبي الشباب لاختيار العناصر المميزة منهم، وكذلك تجهيز لاعبي الفريق الأول للمباريات القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.