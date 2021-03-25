شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلي رئيسًا لبعثة الأهلي في السودان لمواجهة المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف خالد الدرندلي، أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في رحلة السودان المقرر لها يوم 31 مارس الجاري لمواجهة المريخ.

ويواجه الأهلي فريق المريخ السوداني يوم 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ويحتل الأحمر المركز الثاني في المجموعة برصيد7 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات في البطولة.

من ناحية أخرى ، قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى ، إن الفريق خاض ودية مفيدة مع فريق الشباب صباح اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأوضح عبدالحفيظ، أن المباراة أدت الغرض منها، فيما يخص الاطمئنان على اللاعبين وتجهيز الجميع للمباريات المقبلة، خاصة العائدين من الإصابات، مشيرا إلى أن مشاركة وليد سليمان بعد فترة الغياب من أبرز مكاسب اللقاء. وأضاف عبد الحفيظ أن هناك استفادة كبيرة من المباراة، بعدما شاهد الجهاز الفنى لاعبى فريق الشباب والعناصر الصاعدة عن قرب، فى ظل امتلاك قطاع الناشئين بالنادي لمجموعة من المواهب المميزة والقادرة على التواجد بقوة خلال الفترة المقبلة. وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد تغلب على فريق الشباب برباعية مقابل هدف فى المباراة الودية التى أقيمت اليوم، فى ظل غياب اللاعبين الدوليين؛ استعداداً للقاء المريخ السودانى فى الجولة المقبلة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على فريق الشباب بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة الودية التى أقيمت صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وشهدت المباراة مشاركة وليد سليمان فى التشكيلة الأساسية بعد عودته من الإصابة، فيما دفع بيتسو موسيماني بتشكيلة ضمت علي لطفي وبدر بانون وسعد سمير ورامي ربيعة، وناصر ماهر وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن، مع التدعيم ببعض العناصر الشابة على مدار شوطي اللقاء