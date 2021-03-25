شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 25 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،الأهلى يهزم شبابه برباعية.. ومشاركة الحاوى أساسيا وتألق بانون ، الأهلي يسافر إلى السودان لمواجهة المريخ بطائرة خاصة .

الأهلي يسافر إلى السودان لمواجهة المريخ بطائرة خاصة

استقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى السودان بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة المريخ السوداني يوم 3 أبريل القادم، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. يدخل منتخب مصر في السادسة مساء اليوم الخميس مباراة هامة عندما يحل ضيفا على المنتخب الكيني فى الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2022، ويبحث حسام البدري المدير الفني للمنتخب عن حسم الفوز والعودة بالنقاط الثلاث أو التعادل على أقل تقدير وبالتالى حسم التأهل لأمم أفريقيا بشكل رسمى حيث يحتاج الفراعنة لنقطة وحيدة لضمان التأهل.

الأهلى يهزم شبابه برباعية.. ومشاركة الحاوى أساسيا وتألق بانون

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على فريق الشباب بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة الودية التى أقيمت صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.



شوقى غريب يمنح المنتخب الأولمبى راحة 24 ساعة قرر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الجمعة بمعسكر الفريق المقام باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021 في يوليو المقبل.

الزمالك يحقق في مشاركة 3 لاعبين ببرنامج مقالب فى رمضان

قرر مسئولو نادي الزمالك، فتح تحقيق سري في حقيقة ظهور 3 لاعبين من الفريق الكروي، في أحد برامج المقالب الشهيرة خلال شهر رمضان المقبل، بعد استغلال الثلاثي حصول الفريق على راحة سلبية بسبب فترة توقف الدوري الحالية، وقامو بالسفر إلى السعودية لتصوير حلقات البرنامج ثم العودة للقاهرة مرة أخري.

تأخر عودة حمزة المثلوثي للقاهرة يهدد وجوده بتشكيل الزمالك

يعود التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن فريق الزمالك، إلى القاهرة اليوم الخميس، للمشاركة في التدريبات الجماعية المقبلة لفريقه، بعد عودته قادما من بلاده، عقب قضاء إجازه قصيرة هناك، وتسببت ظروف الطيران في تأخر عودة اللاعب لمصر، حيث كان من المفترض أن يتواجد في التدريبات منذ الاثنين الماضي.