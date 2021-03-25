شكرا لقرائتكم خبر عن وصول وفد الاتحاد الدولى للسلاح إلى القاهرة 29 مارس لتنظيم بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح عن وصول وفد الاتحاد الدولى المشارك فى تنظيم بطولة العالم للشباب والناشئين المقرر إنطلاقها فى مصر أبريل المقبل، يوم 29 مارس الجارى.

وقال الحسينى أنه تم إبلاغ فنادق الفقاعة الطبية على بدء العزل لكل المشاركين فى البطولة بدءا من يوم 31 مارس الجارى لحماية المتواجدين من فيروس كورونا على غرار بطولة العالم لكرة اليد.

كما أكد الحسينى، على مشاركة مصر فى بطولة العالم للشباب والناشئين التى تقام على أرضها خلال الفترة من 3 حتى 11 أبريل المقبل بـ42 لاعبا ولاعبة باستاد القاهرة.

وقال الحسينى، إن 42 لاعبا هو الحد الأقصى لكل دولة من الدول المشاركة فى المنافسة، كما أكد على مواصلة تنسيق رحلة سياحية للوفود المشاركة بالبطولة، بالتعاون مع وزارة السياحة، حيث إن هذه الرحلة سيتم وضع إجراءات احترازية مخصصة لها خاصة أن بطولة العالم للسلاح تقام بنظام الفقاعة الطبية لحماية المشاركين من فيروس كورونا.

وتشهد البطولة مشاركة 78 دولة بما فيهم المنتخب الوطنى ، حيث إن اللجنة المنظمة تتابع سير الأمور التنظيمية على أكمل وجه خاصة على صعيد الناحية الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا من أجل نجاح البطولة على الصعيد الصحى مثل بطولة العالم لكرة اليد التى أقيمت يناير الماضى.

وأكد الحسينى وجود مستشفى فى كل فندق من الثلاثة فنادق التى تستضيف الفقاعة الطبية لبطولة العالم، مشيرا إلى أن كل مستشفى مجهزة من وحدة تحاليل وأشعة وعزل من أجل حماية المشاركين من فيروس كورونا.