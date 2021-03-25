المثلوثي يصل القاهرة للانضمام لتدريبات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

وصل المحترف التونسي في صفوف فريق الزمالك، حمزة المثلوثي، اليوم الخميس إلى القاهرة قادماً لبلاده تمهيدًا للانضمام لتدريبات الفريق.

وحصل المثلوثي على إذن من الجهاز الفني للزمالك بالتأخر في موعد عودته للقاهرة مرة أخرى خلال فترة التوقف؛ إثر تعرضه لظروف أسرية خاصة.

وكان من المقرر أن يعود اللاعب التونسي في صفوف الزمالك إلى القاهرة يوم الثلاثاء الماضي.

يُذكر أن فريق الزمالك يستعد للحلول ضيفاً على نظيره مولودية الجزائر، يوم ٣ أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.