رسميا.. جزر القمر تتأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا بالتعادل أمام توجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حسم منتخب جزر القمر تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة التي ستستضيفها الكاميرون بعد تعادله سلبيا مع توجو في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس بدور المجموعات.

وحل توجو ضيفا على جزر القمر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للمجموعة السابعة التي تضم مصر وكينيا.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب جزر القمر رصيده إلى النقطة التاسعة احتل بها صدارة المجموعة بشكل مؤقت (قبل مباراة مصر وكينيا) وحسم بطاقة التأهل الأولى للمجموعة إلى نهائيات الكان.

تأهل لأول مرة

وتعد تلك المرة هي الأولى في تاريخ جزر القمر التي يتأهل فيها إلى نهائيات البطولة، ففي الفترة من 1957 وحتى 1974 كانت جزر القمر تحت الاحتلال الفرنسي في الوقت الذي لم تكن تنتمي بعد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الفترة من 1976 وحتى عام 2002.

وفي الفترة من 2004 لم تشارك في التصفيات في الوقت الذي لم تتأهل فيه في الفترة من 2012 وحتى 2019.

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيلتقي مع نظيره الكيني في تمام السادسة مساء ضمن منافسات الجولة ذاتها، ويحتاج الفراعنة لنقطة واحدة لحسم بطاقة التأهل الأخرى للنهائيات.